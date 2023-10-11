Турция предложила "Росатому" построить еще две АЭС

© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"

Минэнерго Турции и Росатом хотят продолжить сотрудничество. В Турции будут построены еще две АЭС помимо "Аккую".

Турция намерена развивать ядерную энергетику, страна планирует обзавестись по крайней мере тремя АЭС, участием во всех проектах заинтересован Росатом.

"Сейчас "Росатом" строит у нас первую станцию "Аккую". Но нам потребуется вторая и третья, и "Росатом" показывает, что заинтересован работать с этими проектами. Нам необходима ядерная энергетика, у нас растет спрос, необходимы чистые источники энергии"

– глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар

Первая атомная электростанция в Турции "Аккую" начнет производить энергию в 2024 году, запуск первого из четырех энергоблоков запланирован на октябрь будущего года. Эта АЭС - крупнейший в истории российско-турецкий проект.

Чем АЭС в Турции выгодны России?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие выгоды принесет России и Турции продолжение сотрудничества в атомной энергетике.

"АЭС "Аккую" близка к вводу в эксплуатацию, а по строительству АЭС "Синоп" уже имеются договоренности. АЭС "Аккую" строится по уникальной схеме, согласно которой "Росатом" владеет этой электростанцией и продает электроэнергию потребителям в Турции. Можно сказать, это то же самое, как если бы АЭС была построена в России. То есть "Росатом" в лице своих подразделений является владельцем построенной электростанции и зарабатывает на реализации электрической энергии турецким потребителям", - прежде всего сказал он.

"Тариф установлен такой, что он кратно превышает точку безубыточности для АЭС, строящихся Российской Федерацией, что важно. Соответственно, электростанция "Синоп" будет строиться по той же схеме. И опять же проект будет приносить доход как "Росатому" от реализации электроэнергии, так и на стадии строительства российским компаниям, которые будут выпускать по заказам для АЭС различного рода комплектующие и оборудование", - сообщил Александр Фролов.

Что будет с российским газом в Турции?

Экономист подчеркнул, что развитие атомной энергетики не обязательно скажется на поставках "Газпрома" в Турцию. "Это будет очень сильно зависеть от двух обстоятельств. Первое обстоятельство – экономический рост в Турции: если он будет положительным, то вырастет потребление энергоносителей, значит, возможно и увеличение поставок газа по "Турецкому потоку". Второе обстоятельство – потребность в замещении угольной генерации в Турции газовой. Если соответствующие решения будут приняты, то возможно замещение угля атомом и газом в сегменте электроэнергетики. Тогда, опять же, газовый экспорт в Турцию либо сохраняется, либо расширяется", - объяснил он.

"Если же поставки газа упадут, то только на время. Турция – регион экономически нестабильный, мы наблюдали и взлеты, и падения потребления газа на турецком рынке в короткие промежутки времени, около 2-3 лет. В какой-то момент Турция закупала у нас 27 млрд кубометров газа в год, потом сокращала до 14 млрд кубометров в год, почти в два раза, затем наращивала до 25 млрд кубометров в год. Риски для объемов поставок в Турцию есть, но они парируются вероятностью экономического роста и роста энергопотребления в регионе. И потом, чем меньше покупает Турция, тем больше будет прокачиваться через турецкий газовый хаб в Европу, если таковой в конце концов заработает", - заключил Александр Фролов.