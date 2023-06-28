Турция получит от Всемирного банка $1 млрд

Всемирный банк одобрил кредит Турции на $1 млрд. Деньги пойдут на восстановление регионов, пострадавших во время февральских землетрясений.
Всемирный банк одобрил выделение кредита Турции в размере $1 млрд. Об этом пишут местные СМИ.
По их данным, деньги направят на восстановление жилья в районах, которые пострадали во время разрушительных февральских землетрясений.
Февральские землетрясения
Магнитуда подземных толчков составила 7,7 и 7,6 балла. Число погибших превысило 50,8 тыс человек, оказались разрушены десятки тысяч домов.