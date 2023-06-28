Турция получит от Всемирного банка $1 млрд

Опубликовано: 15:37, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всемирный банк одобрил кредит Турции на $1 млрд. Деньги пойдут на восстановление регионов, пострадавших во время февральских землетрясений.

Всемирный банк одобрил выделение кредита Турции в размере $1 млрд. Об этом пишут местные СМИ.

По их данным, деньги направят на восстановление жилья в районах, которые пострадали во время разрушительных февральских землетрясений.

Февральские землетрясения

Магнитуда подземных толчков составила 7,7 и 7,6 балла. Число погибших превысило 50,8 тыс человек, оказались разрушены десятки тысяч домов.