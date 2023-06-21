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Турция показала в Париже прототип истребителя пятого поколения

Турция показала в Париже прототип истребителя пятого поколения
© Фото: ANADOLU, Paris Air Show 2023
Турция готовит к первому полету свой первый истребитель пятого поколения KAAN, рассказал на авиавыставке в Париже гендиректор компании-разработчика TUSAŞ Темел Котил.

Самолет пятого поколения турецкой разработки KAAN в целом готов к первому полету, который может состояться до конца текущего 2023 года, сообщил на полях выставки Paris Air Show 2023 генеральный директор компании-разработчика TUSAŞ Темел Котил.

"Все работы, касающиеся производства, комплектации и дизайна завершены. Вместе с тем, часть компонентов, таких как шасси и бортовой компьютер, еще не протестированы. Подготовка завершится к концу года. Но в целом самолет готов к полету", - рассказал Котил, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Что касается параметров пятого поколения истребителей, то их турецкий боевой самолет достигнет к 2030 году.

"Сейчас мы строим два прототипа самолета. В некотором смысле это летающие крепости. Примерная стоимость каждого из них - $100 млн"

- Темел Котил

Также гендиректор TUSAŞ рассказал, что компании, поставляющие авиаконструкции для KAAN, сегодня переживают наилучшие времена и из-за высокого спроса на пассажирские самолеты после пандемии коронавируса не успевают выполнять все заказы, однако продолжат концентрировать внимание на росте экспорта.

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