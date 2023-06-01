Казахстан завершил испытания своего первого гражданского БПЛА 

Опубликовано: 23:25, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Минобороны Казахстана

В Казахстане успешно завершились испытания первого гражданского беспилотного летательного аппарата, предназначенного для обследования и мониторинга нефте- и газопроводов, ЛЭП, а также проведения поисково-спасательных операций.

Первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для гражданских нужд, полностью разработанный, произведенный и модернизированный в Казахстане, завершил испытания.

Модернизированный беспилотник "Шагал-М" успешно прошел испытания, информирует министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

Первый вариант беспилотника разработали ученые Национального университета обороны, причем испытания он проходил еще в 2021 году. Теперь удалось улучшить тактико-технические характеристики аппарата - скорость, высоту и дальность полета.

Казахстанский БПЛА будет использоваться для обследования и мониторинга нефте- и газопроводов, линий электропередачи. Также беспилотник поможет в поисково-спасательных операциях. Кроме того БЛПА может стать ретранслятором для средств связи и управления при ЧС, поделились в ведомстве.

"Преимущество в том, что для "Шагала-М" не нужна взлетная полоса. Он и стоит дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты – СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент"

– гендиректор ТОО "R&D центр "Казахстан инжиниринг" Гани Байсеитов

Серийное производство беспилотника еще не началось, но компания уже начала готовить пилотов и механиков дронов и коптеров гражданского назначения.