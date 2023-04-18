РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Иране создали БПЛА для борьбы с подлодками и кораблями

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Иране разработали БПЛА, способный по распространению звуковых волн находить надводные и подводные цели. Он будет использоваться для ликвидации вражеских подлодок и кораблей

В Иране создан беспилотный летательный аппарат, способный находить и уничтожать вражеские подводные лодки и корабли, сообщил сегодня командующий ВМС Исламской Республики.

По словам Шахрама Ирани, в беспилотники встроили систему гидролокатора, которая позволяет засекать вражеские объекты по распространению звуковых волн.

Он пояснил, что благодаря этой системе БПЛА способен не только вычислить расстояние до объектов, но и то, в каком направлении они двигаются.

По данным иранских СМИ, новые беспилотники уже поступили на вооружение армии.

Bayraktar завершает разработку первого в мире БПЛА палубного базирования

Bayraktar завершает разработку первого в мире БПЛА палубного базирования

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
685 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version