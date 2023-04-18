В Иране создали БПЛА для борьбы с подлодками и кораблями

В Иране разработали БПЛА, способный по распространению звуковых волн находить надводные и подводные цели. Он будет использоваться для ликвидации вражеских подлодок и кораблей
В Иране создан беспилотный летательный аппарат, способный находить и уничтожать вражеские подводные лодки и корабли, сообщил сегодня командующий ВМС Исламской Республики.
По словам Шахрама Ирани, в беспилотники встроили систему гидролокатора, которая позволяет засекать вражеские объекты по распространению звуковых волн.
Он пояснил, что благодаря этой системе БПЛА способен не только вычислить расстояние до объектов, но и то, в каком направлении они двигаются.
По данным иранских СМИ, новые беспилотники уже поступили на вооружение армии.