Турция планирует поставлять в Европу излишки импортируемого СПГ

Власти Турции приняли законопроект, который позволит отправлять излишки импортного газа в европейские страны.

Турция намерена сжижать природный газ для того, чтобы потом отправлять его в страны Европы. Такое заявление сделал министр энергетики республики Алпарслан Байрактар.

По словам главы ведомства, власти страны приняли соответствующий документ, который позволит совершать экспорт СПГ.

"В парламенте Турции принят соответствующий законопроект. У Турции появилась правовая основа, позволяющая поставлять газ не по трубопроводам, а в виде СПГ. Турция сможет сжижать излишки газа и экспортировать его в разные страны"

- Алпарслан Байрактар

В начале мая законодательный орган республики одобрил документ, по которому страна может продавать импортный газ и возводить предприятия для его сжижения.

Таким образом, власти Турции укрепляют на законодательном уровень статус республики, как международного газового хаба.

Министр отметил, что страна стала четвертой в Европе по объемам получения газа.

Он подчеркнул, что нововведения помогут республике нарастить эти показатели до 80 млрд кубометров газа.

В прошлом году Турция закупила свыше 50 млрд кубометров газа.