Турция планирует поставлять в Европу излишки импортируемого СПГ

Турция намерена сжижать природный газ для того, чтобы потом отправлять его в страны Европы. Такое заявление сделал министр энергетики республики Алпарслан Байрактар.
По словам главы ведомства, власти страны приняли соответствующий документ, который позволит совершать экспорт СПГ.
"В парламенте Турции принят соответствующий законопроект. У Турции появилась правовая основа, позволяющая поставлять газ не по трубопроводам, а в виде СПГ. Турция сможет сжижать излишки газа и экспортировать его в разные страны"
- Алпарслан Байрактар
В начале мая законодательный орган республики одобрил документ, по которому страна может продавать импортный газ и возводить предприятия для его сжижения.
Таким образом, власти Турции укрепляют на законодательном уровень статус республики, как международного газового хаба.
Министр отметил, что страна стала четвертой в Европе по объемам получения газа.
Он подчеркнул, что нововведения помогут республике нарастить эти показатели до 80 млрд кубометров газа.
В прошлом году Турция закупила свыше 50 млрд кубометров газа.