Турция отправила помощь Афганистану

Опубликовано: 12:16, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая Республика осуществила первую поставку гумпомощи пострадавшему от землетрясения Афганистану. В Герат отправились несколько сотен палаток, одеяла и медицинские средства.

Из Турции отправился первый самолет с гумпомощью для афганского Герата, который пострадал от мощных подземных толчков. Об этом рассказал руководитель Управления по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС республики Окай Мемиш.

«Помощь включает 20 человек медперсонала, 200 палаток, 500 одеял и медикаменты, которые направлены в Герат»

- Мемиш

Он отметил, что к вылету готовится второй самолет, который доставит все необходимое для пострадавшего афганского населения.

Кроме этого, в Герат отправились отряды спасателей, которые будут задействованы в разборах завалов.

По словам чиновника, Турция готова предоставлять помощь в любую точку мира, где бы ни произошла катастрофа.