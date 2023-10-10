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Турция отправила помощь Афганистану

Турция отправила помощь Афганистану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкая Республика осуществила первую поставку гумпомощи пострадавшему от землетрясения Афганистану. В Герат отправились несколько сотен палаток, одеяла и медицинские средства.

Из Турции отправился первый самолет с гумпомощью для афганского Герата, который пострадал от мощных подземных толчков. Об этом рассказал руководитель Управления по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС республики Окай Мемиш.

«Помощь включает 20 человек медперсонала, 200 палаток, 500 одеял и медикаменты, которые направлены в Герат» 

- Мемиш

Он отметил, что к вылету готовится второй самолет, который доставит все необходимое для пострадавшего афганского населения.
Кроме этого, в Герат отправились отряды спасателей, которые будут задействованы в разборах завалов.

По словам чиновника, Турция готова предоставлять помощь в любую точку мира, где бы ни произошла катастрофа.

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