Турция отмечает 109 лет битвы при Чанаккале

В Турции сегодня отмечают День памяти павших героев и 109-летие победы в битве при Чанаккале - одном из самых длительных, масштабных и кровопролитных сражений периода Первой мировой войны, которое стало одним из переломных моментов в истории.

Турецкий народ сегодня празднует День памяти павших героев и 109-ю годовщину со дня победы в битве при Чанаккале, развернувшейся между странами Антанты Францией и Великобританией и Германией и Османской империей, итогом которой стал вывод иностранных войск с территории Турции.

По случаю годовщины памятного сражения, получившего имя Дарданелльской операции и длившегося без малого год, с обращением к народу выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Победа при Чанаккале стала славной эпопеей, в результате которой были повержены самые современные армии того времени, вписав в историю выражение "непроходимый Чанаккале""

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер в своем обращении подчеркнул, что победа при Чанаккале не была легкой – достичь ее удалось благодаря вере и решимости героических солдат и величайшим жертвам турецкого народа.

После победы, которая стала переломной, "благодаря своей беспрецедентной борьбе турецкая нация стала маяком надежды для всех угнетенных народов, вдохновив многие колонизированные страны начать свою собственную борьбу, черпая вдохновение от Чанаккале, а затем и нашей Войны за независимость, отметил Эрдоган.

И сейчас победа в сражении под Чанаккале – это символ единства турецкого народа, который сплотил тогда молодой военачальник Мустафа Кемаль, отметил турецкий лидер.

"Празднуя 109-ю годовщину Победы при Чанаккале, я с милосердием и благодарностью чту память всех наших героев во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком. Пусть их души покоятся с миром, а их обителью будет рай"

- Реджеп Тайип Эрдоган