Турция откроет рекордный европейский тоннель 3 мая

Опубликовано: 19:27, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минтранс Турции планирует открыть самый длинный европейский тоннель "Зигана" (14,5 км) 3 мая. Тоннель, соединяющий провинции Трабзон и Гюмюшхане, откроет лично турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил сегодня о планах открыть рекордный европейский тоннель 3 мая. В церемонии открытия будет участвовать турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Речь идет о тоннеле "Зигана", соединяющем провинции Трабзон и Гюмюшхане – его длина составляет 14,5 км.

Караисмаилоглу подчеркнул, что этим тоннелем Турция формирует "шелковый путь мира", соединяясь с Кавказом и Ближним Востоком новым коротким маршрутом.

Напомним, что "Зигана" начала строиться с 2016 года. Строительство велось одновременно с обеих стороны – от Гюмюшхане и от Трабзона. Согласно оценкам экспертов, экономия на логистике благодаря вводу в эксплуатацию тоннеля составит до 58 млн лир ($3 млн) в год.