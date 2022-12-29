Турция может лишиться производства цитрусовых из-за болезни фруктов

Власти Турции бьют тревогу – страна может лишиться производства цитрусовых из-за распространения "болезни позеленения". Минсельхоз страны отмечает неэффективность пестицидов и других средств, применяемых от заболевания.

Министерство сельского хозяйства Турции озабочено проблемой распространения "болезни позеленения", которая может грозить полным уничтожением производства цитрусовых в стране. В ведомстве отмечают, что против этого заболевания нет эффективных средств. Пестициды и прочие средства оказались бессильны.

Министерство опубликовало документ, в котором сказано, что республика вводит жесткие ограничения на ввоз какой-либо продукции с территории Северного Кипра, где ранее было обнаружено заболевание.

Уточняется, что возбудителем болезни является азиатская цитрусовая тля, которая поражает не только цитрусовые, но и артишоки, которые часто используются в страдиционной кухне страны.

В случае, если болезнь попадет на территорию страны власти Турции будут вынуждены полностью прекратить работу цитрусовых плантаций и остановить экспорт фруктов в другие страны.

"Болезнь позеленения" приводит к ухудшению вкусовых качеств фрукта. После заражения дерева цитрусовые не успевают поспеть, опадают, отмирают ветви и корни растения.