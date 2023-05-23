Турция испытала баллистическую ракету

Опубликовано: 14:48, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередные испытания турецкой ракеты состоялись в Турции. "Тайфун" был успешно запущен, скоро разработка попадет в войска.

Испытания первой баллистической ракеты, созданной в Турции, прошли сегодня, сообщил руководитель управления оборонпрома Исмаил Демир.

"Мы провели успешный пуск ракеты "Тайфун"

— Исмаил Демир

Как передают турецкие СМИ, пуск был выполнен утром. Он был произведен в 06:44 по турецкому времени (совпадает с мск). Место запуска располагалось неподалеку от аэропорта Ризе-Артвин, на берегу Черного моря.

Отметим, что на время испытаний как на территории воздушной гавани, так и снаружи были ужесточены меры безопасности.

О турецкой ракете "Тайфун

Ранее власти Турции обещали увеличить дальность полета. По последней информации, ракета могла пролететь 561 км. Разработчики намеревались увеличить показать до тысячи километров.

"Тайфун" был испытан впервые в октябре прошлого года. Теперь же разработка уже скоро будет направлена в турецкие войска.