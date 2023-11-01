Турция и Газпром работают над торговой площадкой в рамках газового хаба

В Минэнерго Турции рассказали о том, как продвигается реализация проекта газового хаба.
По словам главы ведомства Алпарслана Байрактара, Турция и РФ продолжают обсуждение создания газовой торговой площадки.
В середине осени 2023 года сообщалось, что российская сторона направила в Турцию дорожную карту по созданию газового хаба, в рамках которого в первую очередь планируется открыть электронную торговую площадку в Стамбуле.
Турция "работает над газовой торговой площадкой для стамбульского финансового центра, в первую очередь с Газпромом", рассказал Байрактар. По словам министра, реализовать проект планируется оперативно.
"Мы думаем, что сможем запустить эту площадку в эксплуатацию в короткие сроки"
– глава Минэнерго Турции
Идея создания в Турции газового хаба принадлежит российскому лидеру. Владимир Путин выдвинул соответствующее предложение в октябре 2022 года.