Турция и Газпром работают над торговой площадкой в рамках газового хаба

В короткие сроки в Стамбуле может начать работать торговая газовая площадка. Работу над проектом турецкая сторона ведет совместно с "Газпромом".

В Минэнерго Турции рассказали о том, как продвигается реализация проекта газового хаба.

По словам главы ведомства Алпарслана Байрактара, Турция и РФ продолжают обсуждение создания газовой торговой площадки.

В середине осени 2023 года сообщалось, что российская сторона направила в Турцию дорожную карту по созданию газового хаба, в рамках которого в первую очередь планируется открыть электронную торговую площадку в Стамбуле.

Турция "работает над газовой торговой площадкой для стамбульского финансового центра, в первую очередь с Газпромом", рассказал Байрактар. По словам министра, реализовать проект планируется оперативно.

"Мы думаем, что сможем запустить эту площадку в эксплуатацию в короткие сроки"

– глава Минэнерго Турции

Идея создания в Турции газового хаба принадлежит российскому лидеру. Владимир Путин выдвинул соответствующее предложение в октябре 2022 года.