"Туран-Товуз" Бердыева покинули сразу девять игроков

ФК "Туран-Товуз" (Азербайджан) объявил о расставании с целой группой игроков. Команду покинули один вратарь, три защитника и пять хавбеков.

Азербайджанский футбольный клуб "Туран-Товуз" покинули сразу девять игроков. Об этом сказано в распространенном 10 июня клубной пресс-службой сообщении.

Из команды ушли вратарь Иван Коновалов, защитники Араш Гадери, Садиг Гулиев, Кауан Мартинс, полузащитники Исмаил Зульфугарлы, Антон Крачковский, Кристиан, Алехандро Серрано и Эльтун Турабовов. У всех у них закончились соглашения с клубом.

Напомним, с лета 2024 года "Туран-Товуз" тренирует Курбан Бердыев.

Сезон 2024/25

В прошлом сезоне "Туран-Товуз" финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. По итогам 36 туров подопечные Курбана Бердыева набрали 55 очков. От "Араза-Нахчывана", занявшего третье место, которое дает возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций, "Туран-Товуз" отстал всего на 3 очка.