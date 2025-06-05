"Туран-Товуз" Бердыева покинули сразу девять игроков

Азербайджанский футбольный клуб "Туран-Товуз" покинули сразу девять игроков. Об этом сказано в распространенном 10 июня клубной пресс-службой сообщении.
Из команды ушли вратарь Иван Коновалов, защитники Араш Гадери, Садиг Гулиев, Кауан Мартинс, полузащитники Исмаил Зульфугарлы, Антон Крачковский, Кристиан, Алехандро Серрано и Эльтун Турабовов. У всех у них закончились соглашения с клубом.
Напомним, с лета 2024 года "Туран-Товуз" тренирует Курбан Бердыев.
Сезон 2024/25
В прошлом сезоне "Туран-Товуз" финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. По итогам 36 туров подопечные Курбана Бердыева набрали 55 очков. От "Араза-Нахчывана", занявшего третье место, которое дает возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций, "Туран-Товуз" отстал всего на 3 очка.