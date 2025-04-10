Вестник Кавказа

Туман сковал часть аэропортов турецких регионов

Туман сковал часть аэропортов турецких регионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туман, который утром приостановил судоходство в турецком проливе Дарданеллы, добрался и до аэропортов – руководство ряда воздушных гаваней было вынуждено отменить несколько авиарейсов.

Густой туман, опустившийся на некоторые районы в Турции, не только не рассеялся, но и привел к отмене рейсов в некоторых аэропортах страны.

Первым отмену авиарейсов в Анкару и Стамбул на неопределенное время объявил аэропорт Трабзона, передает Trend.

Далее отмены и задержки рейсов последовали в аэропорту Орду-Гиресун – воздушная гавань не смогла принять авиарейс из Стамбула.

Также на неопределенное время переносятся вылеты из Анкары и Стамбула в совместный аэропорт городов Ризе и Артвин.

Все полеты будут возможны только после улучшения погодных условий, сообщили в авиагаванях.

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