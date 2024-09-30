Туапсе оказался в тройке самых солнечных городов страны в ноябре

Туапсе даже в ноябре продолжает подтверждать звание одного из главных курортных центров: город вошел в тройку самых солнечных населенных пунктов страны.
Специалисты метеорологической службы составили список самых солнечных городов страны в ноябре. В тройку городов с наибольшей продолжительностью солнечного сияния попал Туапсе, поведали в администрации Владивостока.
"На первом месте Владивосток - 158 часов, на второй позиции Хабаровск - 129 часов, замыкает тройку лидеров Туапсе - 125 часов"
– администрация Владивостока
Отметим, что в прошедшем курортном сезоне курортный город принял порядка 1,5 млн туристов. Детские учреждения отдыха приняли почти 70 тыс гостей.