Три отеля 4* и 5* построят в Анапе в ближайшие годы

В течение 3-4 лет на одном из самых любимых у россиян курорте – в Анапе – будут построены три новых крупных отеля. Они будут относиться к категориям 4 и 5 звезд.

Соглашения на строительство трех отелей в Анапе были подписаны на ПМЭФ-2024, рассказали в администрации Кубани.

Достижение прокомментировал вице-губернатор Александр Руппель, который, вместе с мэром Анапы Василием Швецом, поставил подпись под документами.

По его словам, именно средства размещения 4 и 5 звезд особенно привлекают туристов. На сегодня на Кубани свыше трех сотен таких отелей, причем более 80 действуют по системе "все включено" и "ультра все включено".

Руппель уточнил, что большая часть таких отелей работают как раз таки в Анапе. Летом, в высокий сезон, они загружены на 100%, так что найти свободный номер там невозможно.

"Появление новых гостиниц не только позитивно отразится на турпотоке, но и скажется на стоимости гостиничных услуг - ведь отели начнут конкурировать между собой за отдыхающих"

– вице-губернатор

Пятизвездочный отель Sun Garden Hotel & SPA будет располагать почти 1,3 тыс номеров. Как следует из названия, в отеле будет действовать СПА-комплекс. По плану строительство будет окончено в 2028 году.

Второй отель будет построен в ближайшие три года. Четыре корпуса вместят 2,5 тыс номеров. Везде будут доступны бары и рестораны, медицинские центры и СПА, и прочие объекты инфраструктуры. Эта гостиница будет привлекать гостей и открытыми бассейнами на 3 тыс кв м.

Еще один, сравнительно небольшой отель Pontos Family Resort будет рассчитан почти на 240 номеров. Гостиница категории 5 звезд будет работать по системе "все включено". Открытие планируется через три года.