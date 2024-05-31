Вестник Кавказа

Отель 5 звезд впервые построят в Дербенте

Дербент
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Древний город Дербент скоро впервые получит пятизвездочный отель. О запуске строительства рассказал депутат Госдумы Хизри Абакаров. Видео он опубликовал в Telegram.

Инвестпроект по строительству отеля 5* начинают реализовать в Дербенте, подробности рассказал депутат ГД Хизри Абакаров.

По его словам, создание новой гостиницы будет вестись совместно с госкорпорацией "Туризм.РФ".

Депутат подчеркнул, что этот отель не будет иметь аналогов в республике. В нем будет создано почти 190 номеров. Гости смогут воспользоваться двумя ресторанами и спа-центром. К отелю будет относиться просторная благоустроенная территория.

Он уточнил, что первые постояльцы смогут заселиться в отель в 2027 году. На туристическом объекте смогут работать 260 человек.

"Правительство обеспечило все меры государственной поддержки для успешной реализации проекта на всех этапах"

– Абакаров

Напомним, ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин назвал причину взрывного роста популярности Дагестана у российских туристов. По его словам, тенденция связана с уникальным сочетанием моря, природных достопримечательностей и древней истории Дагестана.

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