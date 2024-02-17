Три новых курорта на Азовском море ждут россиян летом

Новые внутренние курорты ждут россиян этим летом. На отдых можно отправиться в Бердянск, Приморск и Кирилловку на Азовском море.

На Азовском море в этом году для отдыха будут доступны такие курорты, как Бердянск, Приморск и Кирилловка. Эти города находятся в Запорожской области.

О новых для российских туристов внутренних курортах, где можно отдохнуть не хуже, чем в Крыму, рассказал завотделом развития курортных территорий и гостиничного дела Минспорта и туризма Запорожья Сергей Мерцалов.

"Мы зовем в гости, зовем туристов. В Кирилловку, Бердянск и Приморск - это те места, куда можно приехать и отдохнуть. [Там] есть очень достойные объекты, которые не уступают объектам Крыма. Адекватные объекты, с адекватными ценами, которые готовы принимать гостей"

– Мерцалов

Он добавил, что в целом все курортные локации на Азовском море безопасны для отдыхающих, передает ТАСС.