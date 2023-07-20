Три армянских клуба вышли в следующий раунд квалификации Лиги Конференций

Опубликовано: 23:55, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Армянские клубы "Алашкерт" и "Арарат-Армения" вышли в следующий квалификационный раунд Лиги Конференций. Несколько часов назад это сделал "Пюник".

Несколько минут назад завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций с участием двух клубов из Армении.

"Арсенал" Тиван –"Алашкерт"

В первой встрече команд была зафиксирована ничья (1:1). В ответном матче счет открыли гости благодаря точному удару нападающего Агдона на 40-й минуте. В компенсированное к первому тайму время бразильский форвард увеличил преимущество "Алашкерта" до двух мячей, а на 48-й минуте он оформил хет-трик.

Через 10 минут нападающий "Арсенала" Бобан Дордевич отыграл один мяч. На 74-й минуте полузащитник "Алашкерт" Ейсон Босса Расинес забил четвертый мяч в ворота хозяев, а на 94-й минуте защитник Сероп Григорян и полузащитник Аннан Менса забили еще по мячу и установили окончательный результат – 6:1 в пользу "Алашкерта". Армянский клуб выходит в следующий квалификационный раунд.

"Эгнатия" – "Арарат-Армения"

Матч недельной давности завершился вничью 1:1. В ответной встрече команды устроили голевую перестрелку.

В основное время матча была зафиксирована ничья со счетом 2:2. У хозяев голы забили полузащитники Фернандо Медейрос (3-я минута) и Реди Каса (36-я), а у гостей – нападающий Вильфрид Эза (16-я) и полузащитник Адриану Каштаньейра (57-я).

В дополнительные 30 минут "Эгнатия" вышла вперед благодаря точному удару нападающего Рафаэля Двамена на 108-й минуте. Буквально через 2 минуты гости отыгрались после точного удара полузащитника Тентона Йенне, а на 113-й минуте защитник Хосе Буэно отправил четвертый мяч в сетку ворот "Эгнатии". Казалось, победа уже в кармане у гостей, однако на 4-й добавленной минуте форвард хозяев Рафаэль Двамена сделал счет равным.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказалcя "Арарат-Армения".