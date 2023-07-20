"Пюник" вышел в следующий раунд квалификации Лиги Конференций

Опубликовано: 20:33, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

"Пюник" крупно обыграл эстонский "Нарва Транс" и пробился в следующий раунд квалификации Лиги Конференций. В двух встречах ереванская команда отправила в ворота соперника 5 безответных мячей.

В Эстонии только что завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между местным клубом "Нарва Транс" и армянским "Пюником".

Первый мяч в игре был забит уже на 8-й минуте – отличился полузащитник "Пюника" Артак Дашян. Через 6 минут гости удвоили преимущество благодаря точному удару защитника Жуниньо. А на 66-й минуте нападаюший Лука Юричич отправил третий мяч в сетку ворот хозяев.

В первой встрече команд победу со счетом 2:0 одержал "Пюник". Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла армянская команда.