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"Пюник" вышел в следующий раунд квалификации Лиги Конференций

&quot;Пюник&quot; вышел в следующий раунд квалификации Лиги Конференций
"Пюник" крупно обыграл эстонский "Нарва Транс" и пробился в следующий раунд квалификации Лиги Конференций. В двух встречах ереванская команда отправила в ворота соперника 5 безответных мячей.

В Эстонии только что завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между местным клубом "Нарва Транс" и армянским "Пюником".

Первый мяч в игре был забит уже на 8-й минуте – отличился полузащитник "Пюника" Артак Дашян. Через 6 минут гости удвоили преимущество благодаря точному удару защитника Жуниньо. А на 66-й минуте нападаюший Лука Юричич отправил третий мяч в сетку ворот хозяев.

В первой встрече команд победу со счетом 2:0 одержал "Пюник". Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла армянская команда.

Армянские клубы стартовали в квалификации Лиги Конференций

Армянские клубы стартовали в квалификации Лиги Конференций

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