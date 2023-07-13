Армянские клубы стартовали в квалификации Лиги Конференций

Опубликовано: 20:40, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Армянские клубы "Арарат-Армения" и "Пюник" провели сегодня свои первые встречи в квалификации Лиги Конференций УЕФА сезона 2023/24. Ответные игры пройдут в следующий четверг.

В четверг проходят первые встречи 1-го раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА.

К настоящему времени уже завершились матчи с участием двух армянских клубов – "Арарат-Армения" и "Пюник".

"Арарат-Армения"

"Арарат-Армения" принимал дома албанскую "Эгнатию". Счет на 36-й минуте открыл полузащитник хозяев Алемао де Соуза. Долгое время этот мяч оставался единственным, но на 97-й минуте нападающий "Эгнатии" Рафаэль Двамена поразил ворота ереванской команды, установив тем самым окончательный результат – 1:1.

"Пюник"

"Пюник" встречался в Ереване с эстонским клубом "Нарва Транс" (2:0). Первый мяч в игре был забит на 65-й минуте – отличился нападающий "Пюника" Лука Юричич. А под самый занавес встречи защитник Жамес Сантос отправил второй мяч в сетку ворот гостей.

Оба ответных матча пройдут 20 июля.