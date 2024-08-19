Вестник Кавказа

Треть жителей Махачкалы не торопятся стареть

Треть жителей Махачкалы не торопятся стареть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти треть жителей дагестанской столицы выступили за то, чтобы называться молодежью и в 35 лет, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob с 9 по 18 сентября.

Каждые трое из 10 жителей Махачкалы проголосовали за то, чтобы называться молодежью до 35 летнего возраста, говорится в материалах исследования сервиса по поиску вакансий SuperJob, поступивших в редакцию "Вестника Кавказа".

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие  представители экономически активного населения Махачкалы.

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст в 35 лет (38 и 24% соответственно). Мужчины же чаще считают, что молодость ограничивается 25 годами (24% против 10% среди женщин).

Закономерно, что продлить молодежный период до 35 лет чаще других хотят те, кто скоро его покинет: это горожане в возрасте от 25 до 34 лет (35%).
В сервисе напомнили, что в 2020 году согласно Положению о молодежной политике РФ порог молодости был сдвинут в большую сторону, и теперь к категории молодежи официально причислены все граждане страны в возрасте от 14 до 35 лет. Общественное мнение также перестраивается в сторону продления периода, когда человека можно считать молодым.

Сегодня 3 из 10 жителей Махачкалы признают, что к молодежи относятся люди не старше 35 лет. 27% полагают, что молодым можно считать человека до 30 лет. 17% уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 14% - в 20. Респонденты также предлагали варианты, согласно которым молодыми людьми можно считать граждан в возрасте до 36-44 лет, говорится в материалах исследования.

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