Траур в Иране сказался на переговорах с МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии на время траура, объявленного в стране из-за гибели в авиакатастрофе ее президента и главы МИД, временно приостановило переговоры по ядерной тематике, сообщил его глава Рафаэль Гросси.

Переговоры по иранской ядерной программе на время пятидневного траура по погибшим в авиакатастрофе президенту страны Эбрахиму Раиси, главе МИД ИРИ Хосейна Амира и других пассажиров упавшего вертолета приостановлены, сообщил в интервью агентству Reuters глава агентства Рафаэль Гросси.

"В Иране объявлен траур, который необходимо уважать. Но как только он закончится, мы продолжим взаимодействие. Это временный перерыв, который завершится через несколько дней"

- Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ приезжал в Иран 6-7 мая и провел встречи с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном, главой Организации по атомной энергии страны Мохаммадом Эслами и руководителем делегации исламской республики на переговорах по ядерной сделке, замглавой МИД Али Багери Кани, предложив им комплекс практических мер по активизации совместного мартовского заявления Ирана и МАГАТЭ, дающего инспекторам организации право проверять и мониторить иранские ядерные объекты, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в начале мая руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Мохаммад Эслами сообщил о том, что Иран выдал разрешение на работу 130 инспекторам МАГАТЭ и проводить инспекции, добавив, что что Тегеран и международная организация не прерывают диалог в рамках соглашения о всеобъемлющих гарантиях.