Трассы Эльбруса начали готовить к тренировочному сезону

Несмотря на то, что весна вступает в свои права, на горнолыжном курорте Эльбрус продолжится подготовка к соревнованиям – трассы курорта буду работать и дальше, готовя к соревнованиям спортсменов со всей страны.

Вскоре на горнолыжных трассах Эльбруса начнутся весенние сборы региональных и сборных команд России по горным лыжам, фристайлу и сноуборду, которые соберут около 2 тыс спортсменов, сообщила пресс-служба института развития "Кавказ.РФ".

"На леднике Эльбруса началась традиционная подготовка высокогорных трасс к весенним сборам региональных и сборных команд России по горным лыжам, фристайлу и сноуборду. В тренировочный сезон, который продлится с апреля по август, на курорте "Эльбрус" порядка 2 тыс. спортсменов со всей страны будут готовиться к соревнованиям различного уровня"

- пресс-служба Кавказ.РФ

Конечно, с приходом весны погода, даже в горах, меняется - тренировочные старты для спортсменов начинаются в четыре часа утра, пока на склоне держится жесткий снег.

"В нашей стране нет больше таких условий для тренировок профессиональных спортсменов как на Эльбрусе. Здесь практически круглый год есть возможность заниматься зимними видами спорта"

- заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Хиса Беккаев