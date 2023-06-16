Транзит российской нефти через Казахстан продлен на 10 лет

Опубликовано: 23:09, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение ближайших 10 лет транзит российской нефти не только сохранится, но и вырастет до 10 млн тонн в год – соглашение об этом заключило с властями Казахстана Минэнерго России.

Россия и Казахстан договорились о продлении межправительственного соглашения о транзите нефти через Казахстан до 2033 года, объем будет увеличен до 10 млн тонн в год, пишет Telegram-канал Минэнерго РФ.

"Россия и Казахстан ведут успешное и плодотворное сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в нефтяном секторе. В ходе встречи с казахстанскими коллегами было принято решение о продлении межправительственных договоренностей по транзиту нефти через Казахстан с увеличением объема до 10 млн тонн в год до конца 2033 года", рассказал глава министерства, передает ТАСС.

Также в ходе встречи Шульгинов обсудил с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым взаимодействие в сфере электроэнергетики, в том числе участие российских компаний в энергетических проектах на территориях Казахстана.

"Россия обладает необходимым опытом и технологиями в электроэнергетике, которые актуальны в том числе для казахстанских партнеров"

- Николай Шульгинов