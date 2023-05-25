Александр Новак пообещал нефть по $80

Опубликовано: 10:09, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно прогнозу вице-премьера РФ стоимость нефти Brent по итогам года может немного превысить $80 за баррель. Это связано с ростом спроса летом и сокращением добычи ОПЕК+.

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что стоимость нефти Brent будет чуть выше, чем $80 за баррель к концу года.

«Надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти. Потому, что в летний период больше потребления у транспорта, перевозок и авиационного сообщения, потребления у сельского хозяйства. Должно повлиять и сокращение добычи, которое сегодня проводят многие страны"

– Александр Новак

Далее, отвечая на вопросы «Известий», Новак отметил, что нынешние цены в $75-76 объясняются оценкой рынком макроэкономической ситуации в мире.

«Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков: США - сегодня там по-моему выше 5%, Европы - 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление - а это риски более низкого спроса»

– Александр Новак

В то же время вице-премьер указал на то, что в среднем за последние полгода Brent стоила около $80 за баррель, периодически колеблясь в диапазоне $5-7.