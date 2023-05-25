Александр Новак пообещал нефть по $80

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что стоимость нефти Brent будет чуть выше, чем $80 за баррель к концу года.
«Надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти. Потому, что в летний период больше потребления у транспорта, перевозок и авиационного сообщения, потребления у сельского хозяйства. Должно повлиять и сокращение добычи, которое сегодня проводят многие страны"
– Александр Новак
Далее, отвечая на вопросы «Известий», Новак отметил, что нынешние цены в $75-76 объясняются оценкой рынком макроэкономической ситуации в мире.
«Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков: США - сегодня там по-моему выше 5%, Европы - 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление - а это риски более низкого спроса»
– Александр Новак
В то же время вице-премьер указал на то, что в среднем за последние полгода Brent стоила около $80 за баррель, периодически колеблясь в диапазоне $5-7.