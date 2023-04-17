Потолок цен на российскую нефть страны G7 оставят прежним

Опубликовано: 18:13, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Несмотря на рост цен на углеводороды, страны G7 на саммите, проходящем в японской Хиросиме, решил оставить максимальный потолок цен на российскую нефть на нынешнем уровне в $60 за баррель.

Страны G7 приняли решение сохранить потолок цен на российскую нефть на текущем уровне в $60 за баррель, несмотря на активный рост цен на углеводородное сырье, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного официального представителя коалиции.

Цены на нефть для России останутся прежними несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран к снижению показателя, - пишет агентство, передает РИА Новости.

Несмортя на то, что стоимость нефти последние четыре недели демонстрировала рост, страны пришли к выводу, что потолок цен на российскую нефть способствуют ограничению доходов РФ, а также поддержанию стабильности энергетического рынка.

Напомним, за последнее время эталонный сорт нефти Brent подорожал примерно на 18%, WTI - на 23%.

По словам источника Рейтера, страны пришли

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель.