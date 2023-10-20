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Транспорт в Дагестане переходит на безнал

Транспорт в Дагестане переходит на безнал
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В три раза больше стало автобусов и троллейбусов в Дагестане, принимающих безналичный расчет. В основном оплата картой действует в столице региона.

Жители Дагестана все чаще имеют возможность оплачивать проезд в общественном транспорте картой.

"В настоящее время количество транспортных средств, оборудованных системами безналичной оплаты проезда, увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2021 годом (93 единицы - 2021 год; 300 единиц - сентябрь 2023 года)"

– Минтранс республики

В основном оплата проезда по безналу доступна жителям Махачкалы и Кизляра. Несколько междугородних рейсов также предлагают оплату картой: это Каспийск - Махачкала - поселок Ленинкент и  Махачкала - Аэропорт.

Безналичный расчет применяется в автобусах и троллейбусах в Дагестане, уточнили в ведомстве.

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