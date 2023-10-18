Махачкала обзаведется новыми автобусами

Опубликовано: 21:50, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкалу до конца года поставят 47 автобусов которые будут курсировать по маршрутным линиям. Отправками займется Государственная транспортная лизинговая компания.

Махачкала до конца текущего года получит 47 автобусов ЛиАЗ и КАМАЗ, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Автобусы адаптированы под людей с ограниченными возможностями. Они будут курсировать по маршрутным линиям города.

Поставками займется Государственная транспортная лизинговая компания. Она доставит автобусы до 15 декабря.

В пресс-службе добавили, что прибытие новых автобусов – значимое для региона событие. Там подчеркнули, что в республике курсируют самые возрастные автобусы в России.