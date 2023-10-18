Махачкала обзаведется новыми автобусами

В Махачкалу до конца года поставят 47 автобусов которые будут курсировать по маршрутным линиям. Отправками займется Государственная транспортная лизинговая компания.
Махачкала до конца текущего года получит 47 автобусов ЛиАЗ и КАМАЗ, сообщает пресс-служба главы Дагестана.
Автобусы адаптированы под людей с ограниченными возможностями. Они будут курсировать по маршрутным линиям города.
Поставками займется Государственная транспортная лизинговая компания. Она доставит автобусы до 15 декабря.
В пресс-службе добавили, что прибытие новых автобусов – значимое для региона событие. Там подчеркнули, что в республике курсируют самые возрастные автобусы в России.