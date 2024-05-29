Транспорт Грузии переходит на стандарт Евро-5

Грузия отказывается от устаревшего автотранспорта – уже с 2025 года в страну перестанут ввозить грузовики и автобусы, выпущенные до 2014 года: связано это с переходом страны на стандарт Евро-5.

Через год Грузия перестанет импортировать грузовики и автобусы, выпущенные до 2014 года и не соответствующие стандарту Евро-5, который вводится с 1 января 2025 года, сообщает Минэкологии Грузии.

Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей: это означает, что в стране запретят регистрацию и импорт грузовиков и автобусов, не соответствующих ему – новый стандарт уже действует в Грузии в отношении бензина и дизельного топлива, передает Sputnik Грузия.

Впрочем, тот транспорт, который уже ездит по грузинским дорогам, под это решение не подпадает – заменить сразу те 80% грузовиков и автобусов, колесящих по грузинским дорогам, просто невозможно. Запрет не будет распространяться и на те автомобили, которые ввозятся в страну для реэкспорта и транзита, добавили в Минэкологии.