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Транскам снова закрылся из-за непогоды

Транскам снова закрылся из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Непогода вновь закрыла Транскавказскую магистраль, соединяющую Россию и Южную Осетию – трасса проработала меньше суток.

Дорожные власти вновь закрыли движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали (Транскаму) из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

В связи с ухудшением погодных условий т невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Транскам уже закрывали в ночь на субботу, но утром движение по нему было возобновлено.

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