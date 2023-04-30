Транскам снова закрылся из-за непогоды

Опубликовано: 11:49, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода вновь закрыла Транскавказскую магистраль, соединяющую Россию и Южную Осетию – трасса проработала меньше суток.

Дорожные власти вновь закрыли движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали (Транскаму) из-за непогоды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

В связи с ухудшением погодных условий т невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Транскам уже закрывали в ночь на субботу, но утром движение по нему было возобновлено.