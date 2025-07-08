Вестник Кавказа

Транскам открылся меньше часа назад

Транскам открылся меньше часа назад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные службы оперативно справились с расчисткой дорожного полотна Транскаспийской магистрали, минувшим вечером оказавшегося под очередным завалом. Дорога оставалась закрытой всего 14 часов.

Участок Транскавказской автомагистрали сегодня снова заработал после расчистки дорожного полотна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали... разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 11:30 мск 16 июля"

- МЧС по Северной Осетии

Накануне этот участок Транскама пришлось закрыть из-за камнепада с 21:30 мск, после завершения природного катаклизма на расчистку дороги направлены все технические средства дорожных служб, передает "Интерфакс".

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