Трамп предложил Израилю передать Газу США

Президент США Трамп предложил Израилю передать контроль на сектором Газа Вашингтону. Трамп не исключает также отправки армейских частей США в регион.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовь управлять сектором Газа после завершения военного противостояния ХАМАС и Израиля.

"Сектор Газа мог бы быть передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе"

– Дональд Трамп

Ранее Трамп заявил, что США могут принять активное участие в восстановлении Газы, превратив анклав в "ближневосточную ривьеру". Также американский лидер не исключает отправки армии США в регион.

При этом существующие остатки жилых кварталов, по мнению Трампа, должны быть снесены, а население переселено в другие страны региона. Эти планы были подвергнуты резкой критике властями Палестины.