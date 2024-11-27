Вестник Кавказа

Трамп предложил Израилю передать Газу США

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Трамп предложил Израилю передать контроль на сектором Газа Вашингтону. Трамп не исключает также отправки армейских частей США в регион.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовь управлять сектором Газа после завершения военного противостояния ХАМАС и Израиля. 

"Сектор Газа мог бы быть передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе"

– Дональд Трамп 

Ранее Трамп заявил, что США могут принять активное участие в восстановлении Газы, превратив анклав в "ближневосточную ривьеру". Также американский лидер не исключает отправки армии США в регион. 

При этом существующие остатки жилых кварталов, по мнению Трампа, должны быть снесены, а население переселено в другие страны региона. Эти планы были подвергнуты резкой критике властями Палестины.

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