Трагедия в Шови: растет список погибших

Опубликовано: 17:22, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате трагедии в Шови, где произошел сход оползня, по последним данным, погибло 15 человек.

Продолжается рост числа погибших в результате оползня, сошедшего в грузинском Шови. По данным местных, СМИ было найдено ранее считавшегося пропавшим местного жителя. Таким образом, число погибших в настоящее время равно 15. Сейчас 25 человек числятся пропавшими.

Напомним, что в четверг в районе курорта сошел оползень, в результате которого погибли люди, а также были разрушены объекты инфраструктуры.

Представители грузинской оппозиции заявили о том, что столь большое число жертв и пострадавших объясняется нерасторопностью местных властей, задержавших старт начала спасательной операции.

В свою очередь, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться результатов официального расследования.