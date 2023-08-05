Трагедия в Шови: растет список погибших

В результате трагедии в Шови, где произошел сход оползня, по последним данным, погибло 15 человек.
Продолжается рост числа погибших в результате оползня, сошедшего в грузинском Шови. По данным местных, СМИ было найдено ранее считавшегося пропавшим местного жителя. Таким образом, число погибших в настоящее время равно 15. Сейчас 25 человек числятся пропавшими.
Напомним, что в четверг в районе курорта сошел оползень, в результате которого погибли люди, а также были разрушены объекты инфраструктуры.
Представители грузинской оппозиции заявили о том, что столь большое число жертв и пострадавших объясняется нерасторопностью местных властей, задержавших старт начала спасательной операции.
В свою очередь, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться результатов официального расследования.