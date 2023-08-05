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Трагедия в Шови: растет список погибших

Трагедия в Шови: растет список погибших
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате трагедии в Шови, где произошел сход оползня, по последним данным, погибло 15 человек.

Продолжается рост числа погибших в результате оползня, сошедшего в грузинском Шови. По данным местных, СМИ было найдено ранее считавшегося пропавшим местного жителя. Таким образом, число погибших в настоящее время равно 15. Сейчас 25 человек числятся пропавшими.

Напомним, что в четверг в районе курорта сошел оползень, в результате которого погибли люди, а также были разрушены объекты инфраструктуры.

Представители грузинской оппозиции заявили о том, что столь большое число жертв и пострадавших объясняется нерасторопностью местных властей, задержавших старт начала спасательной операции.

В свою очередь, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться результатов официального расследования.

Ильхам Алиев выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией

Ильхам Алиев выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией

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