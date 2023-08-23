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Трагедия на Сырдарье: найдено 10 тело

Трагедия на Сырдарье: найдено 10 тело
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Река Сырдарья отдала тело десятого погибшего, ведутся поиски последней жертвы. В воскресенье 11 человек утонули в реке, все они родственники.

В среду утром спасатели в Казахстане извлекли из реки Сырдарья десятое тело, продолжаются поиски последнего утонувшего.

Накануне страшная трагедия случилась в Туркестанской области - за несколько минут в реке утонули 11 человек, в том числе восемь детей. Все эти люди - члены родственных семей.

Ранее сообщалось, что на берегу реку отдыхали 20 человек из четырех семей, большая часть из них утонула в реке.

"Они ехали после праздника, тоя, и решили отдохнуть возле реки. Не было даже там какого-то пикника, просто решили посидеть. Они не купаться приехали, они знали, что там место не для купания, там в основном ловят рыбу. И они услышали крик ребенка и побежали все на помощь. Видимо, он поскользнулся. А там болото, грязь. И вот один за другим они ушли"

– акимат региона

На данный момент найдены 10 из 11 тел, спасатели ведут поиски тела последней жертвы, предположительно девочки.

Трагедия на Сырдарье: в Казахстане опрашивают семьи погибших женщин и детей

Трагедия на Сырдарье: в Казахстане опрашивают семьи погибших женщин и детей

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