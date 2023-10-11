Традиционная осетинская свадьба пройдет на ВДНХ в декабре

Опубликовано: 22:06, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свадьбу по старинным осетинским обычаям сыграют в Москве в начале зимы. Обряд пройдет на ВДНХ и станет частью программы выставки-форума "Россия".

Настоящая осетинская свадьба состоится в ноябре на ВДНХ, о грядущем торжестве рассказали в руководстве Северной Осетии.

Мероприятие запланировано в рамках выставки-форума "Россия", пишет ТАСС. Точная дата проведения – 7 декабря, когда отмечается День Северной Осетии.

"Конечно, по традициям жених и невеста на осетинской свадьбе не только не сидят вместе, но и вообще не видятся. Придется несколько традицию нарушить, чтобы вписаться в требования дирекции форума и зарегистрировать брак в московском ЗАГСе"

– представитель пресс-службы

По словам чиновника, на выставке будет представлен обряд входа невесты в ее "настоящий" дом, то есть новый – тот, где она будет жить отныне.

Участники официальной церемонии регистрации брака также будут в национальной одежде. Во время праздника старейшина над тремя осетинскими пирогами будет молиться, чтобы у только что родившейся семьи все было благополучно. Ожидается исполнение осетинской музыки, национальные танцы и обряд, во время которого невеста угощает медом свекровь. Такая традиция означает, с одной стороны, что жизнь невесты в качестве жены будет сладкой, с другой – что она принесет этому роду счастье.