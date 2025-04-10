Вестник Кавказа

Торнадо атаковал Анталью

Торнадо атаковал Анталью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разрушительный торнадо пришел в район Газипаша в городе Анталья. Пострадали крыши домов и теплицы местных жителей. Ущерб подсчитывается.

На турецкий город Анталья обрушился торнадо, сообщили местные СМИ.

Больше остальных от разбушевавшейся стихии пострадал район Газипаша. На кадрах видео, которое распространилось в сети, видно, что в кварталах Гази и Бейобасы пострадало порядка 70 теплиц.

У части домов торнадо сорвал крышу и повалил не малое число деревьев, тем самым перекрыв городские автодороги. По словам очевидцев, ураган продлился несколько минут.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб, который нанесла непогода.

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