Торнадо атаковал Анталью

Разрушительный торнадо пришел в район Газипаша в городе Анталья. Пострадали крыши домов и теплицы местных жителей. Ущерб подсчитывается.

На турецкий город Анталья обрушился торнадо, сообщили местные СМИ.

Больше остальных от разбушевавшейся стихии пострадал район Газипаша. На кадрах видео, которое распространилось в сети, видно, что в кварталах Гази и Бейобасы пострадало порядка 70 теплиц.

У части домов торнадо сорвал крышу и повалил не малое число деревьев, тем самым перекрыв городские автодороги. По словам очевидцев, ураган продлился несколько минут.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб, который нанесла непогода.