Торговля между Ираном и ЕАЭС возрастет с запуском соглашения – МИД Ирана

Торгово-экономические связи Ирана со странами ЕАЭС возрастут с реализацией соглашения о зоне свободной торговли. В Тегеране рассчитывают на эффективное взаимодействие с каждой из стран объединения.

На этой неделе в силу вступит соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), о перспективах, которые откроет его реализация, рассказал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Вступление в силу этого соглашения между Ираном и странами ЕАЭС приведет к значительному росту торгово-экономических обменов между Ираном и пятью странами (ЕАЭС)"

– Исмаил Багаи

Тегеран настроен на то, чтобы задействовать все возможности для увеличения эффективности от использования потенциала каждой из стран ЕАЭС - России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана, отметил он, передает РИА Новости.

Напомним, соглашение о зоне свободной торговли было подписано в конце 2023 года, ожидается что оно вступит в силу 15 мая 2025 года.