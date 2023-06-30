Тоннель под крепостью Дербента проложат для строительства объезда

Дорога в объезд Дербента пройдет в буквальном смысле слова под крепостной стеной. Тоннель под крепостью позволит сохранить древнее сооружение в целости.

Строители проложат подземный автомобильный тоннель под знаменитой крепостью Дербента, чтобы избежать ее разрушения во время прокладки федеральной объездной автодороги. О планах рассказал замглавы Минтранса Дагестана Магомед Тагиров.

Он пояснил, что именно поэтому дорога-объезд Дербента – один из самых сложных и дорогих проектов в республике на данный момент, пишет ТАСС.

"Специалисты решили, что для того, чтобы сохранить стену, наиболее правильным будет решение проложить тоннель под стеной взамен устройства выемки"

- Магомед Тагиров

Замглавы ведомства заверил, что в строительстве участвуют археологи: они помогают сберечь древнюю крепость – объект культурного наследия. Кроме того, уже во время работ на земле специалисты смогут осуществлять раскопки. В их руки будут попадать и возможные ценные находки.

В данный момент, добавил Тагиров, идет госэкспертиза проекта. Когда она завершится, стартуют строительные работы.

Отметим, что дорога в объезд Дербента войдет в состав МТК Север-Юг.