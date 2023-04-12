Токаев призвал вдумчиво подойти к переходу на латиницу

Опубликовано: 16:06, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Казахстан перейдет на латинский алфавит, но эта работа не требует спешки, она должна быть тщательно продумана и проведена при активном участии ученых, которые изучат мировой опыт в этом вопросе и примут взвешенное решение, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В Астане сегодня прошло первое заседание национального совета по науке и технологиям, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь поручил научному сообществу тщательно продумать вопрос перевода алфавита казахского языка на латиницу, сообщила пресс-служба Аккорды.

"Перевод казахского языка на латинскую графику необходим для его реформы, однако проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу", - цитируют Токаева РИА Новости.

Попытки в этом направлении совершались неоднократно, однако при этом было допущено много грубых ошибок в стремлении решить эту задачу как можно скорее.

"Билборды, написанные латинскими буквами, – это не казахский язык, прямо скажем, это тексты, чуждые природе нашего языка. Поэтому данную работу следует продолжить под руководством академии наук", - подчеркнул президент.

Здесь важно все тщательно взвесить, а вот спешки допускать нельзя, чтобы не повторять прежние ошибки. Ученые должны тщательно изучить передовой мировой опыт, и тоько на его основе принять продуманное решение, добавил Токаев.