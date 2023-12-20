Токаев призвал страны ЕАЭС развивать "Север-Юг"

Глава Республики Казахстан выступил с предложением развивать транспортный коридор "Север-Юг" в рамках ЕАЭС.

Евразийский экономический союз объединяет страны Евразии и с помощью транспортного коридора "Север-Юг" сможет укрепить свой статус связующего звена. Такое заявление сделал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в процессе своего выступления на встрече Евразийского экономического совета.

"В первую очередь, речь идет о развитии коридора "Север – Юг" с выходом на государства Ближнего Востока, Иран, Пакистан и Индию. В этом плане отрадно отметить, что казахстанская инициатива по запуску маршрута "Челябинск – Болашак – Иран" находит свое практическое воплощение. Со своей стороны, мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной и автомобильной сети. Речь идет о железных дорогах "Бейнеу – Мангыстау", "Макат – Кандыагаш" и участке автомобильной дороги "Бейнеу – Шалкар"

- Касым-Жомарт Токаев

Токаев рассказал, что сейчас Россия, Казахстан и Туркменистан реализуют планы по созданию новых логистических организаций. Он предложил остальным членам ЕАЭС присоединиться к этой инициативе.

Также глава РК отметил, что республика укрепляет транспортный каркас Евразийского экономического союза. В частности, Казахстан реализовал строительство терминалов в порту Грузии и китайском городе Сиань.

"Мы планируем запустить пять трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море. В ближайших планах – строительство 1300 километров новых железнодорожных путей, сухих портов "Бахты" и "Калжат", а также морского порта в иранском Бендер-Аббасе"

- Касым-Жомарт Токаев