Вестник Кавказа

Токаев назвал Грузию важным партнером Казахстана

Токаев назвал Грузию важным партнером Казахстана
© Фото: пресс-служба президента Казхастана
Президент Казахстана заявил, что Грузия выступает ключевым союзником. По его словам, отношения двух стран строятся на взаимопонимании, что позволяет достичь больших успехов во взаимовыгодном партнерстве.

Грузия является ключевым партнером Казахстана. Такое заявление сделал лидер РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили, который прибыл в Астану с деловым визитом. 

"Узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей"

- Касым-Жомарт Токаев 

В процессе переговоров стороны обсудили развитие торговых и логистических связей. 

Также поднимались вопросы, касающиеся сельского хозяйства, культуры и туризма. 

Обе стороны отметили важность совместного развития Среднего коридора и выразили намерение расширять сотрудничество в сфере логистики. 

Кроме этого, были отмечены события, связанные с реформами в Грузии. 

В свою очередь Папуашвили отметил, что его визит в Казахстан стал знаковым, так как это первая поездка такого формата. 

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