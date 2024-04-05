Токаев назвал Грузию важным партнером Казахстана

Грузия является ключевым партнером Казахстана. Такое заявление сделал лидер РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем грузинского парламента Шалвой Папуашвили, который прибыл в Астану с деловым визитом.
"Узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей"
- Касым-Жомарт Токаев
В процессе переговоров стороны обсудили развитие торговых и логистических связей.
Также поднимались вопросы, касающиеся сельского хозяйства, культуры и туризма.
Обе стороны отметили важность совместного развития Среднего коридора и выразили намерение расширять сотрудничество в сфере логистики.
Кроме этого, были отмечены события, связанные с реформами в Грузии.
В свою очередь Папуашвили отметил, что его визит в Казахстан стал знаковым, так как это первая поездка такого формата.