Титульным спонсором турецкого футбольного гранда стала компания SOCAR

Опубликовано: 22:45, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Госнефтекомпания Азербайджана стала спонсором футбольного клуба "Галатасарай". Соглашение рассчитано на три года

Новым спонсором турецкого футбольного клуба "Галатасарай" стала Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR). Об этом сообщает пресс-служба стамбульской команды.

Соглашение вступит в силу с нового сезона и будет действовать в течение трех лет.

Сотрудничество будет распространяться на все виды спорта, в которых представлен "Галатасарай".

Что касается футбольного коллектива, то SOCAR будет его титульным спонсором во время еврокубковых матчей.

Сезон 2022/23

"Галатасарай" стал победителем чемпионата Турции минувшего сезона, набрав 88 очков. В 36 турах стамбульская команда одержала 28 побед и потерпела 4 поражения. Еще 4 встречи завершились ничейным результатом.