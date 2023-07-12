Титульным спонсором турецкого футбольного гранда стала компания SOCAR

Госнефтекомпания Азербайджана стала спонсором футбольного клуба "Галатасарай". Соглашение рассчитано на три года
Новым спонсором турецкого футбольного клуба "Галатасарай" стала Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR). Об этом сообщает пресс-служба стамбульской команды.
Соглашение вступит в силу с нового сезона и будет действовать в течение трех лет.
Сотрудничество будет распространяться на все виды спорта, в которых представлен "Галатасарай".
Что касается футбольного коллектива, то SOCAR будет его титульным спонсором во время еврокубковых матчей.
Сезон 2022/23
"Галатасарай" стал победителем чемпионата Турции минувшего сезона, набрав 88 очков. В 36 турах стамбульская команда одержала 28 побед и потерпела 4 поражения. Еще 4 встречи завершились ничейным результатом.