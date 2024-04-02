Терминал аэропорта Ставрополя обновят в 2025 году

Старое здание аэропорта Ставрополя будут реконструировать в следующем году. Работы начнутся после того, как будет введен в работу новый терминал.

В будущем году стартуют работы по реконструкции старого здания аэропорта Ставрополя, что станет следствием завершения строительства нового терминала. Данная трансформация нацелена на улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение эффективности работы всего аэропорта.

«Депутаты обсудили реконструкцию старого здания аэропорта. До конца текущего года планируется завершить проектные работы и в 2025 году приступить к реализации проекта. Также обсуждены возможности реконструкции взлетно-посадочной полосы. Генеральный директор аэропорта Виктор Соловьев пояснил, что реконструкция предусмотрена в два этапа с 2025 года»

– пресс-служба ставропольской краевой думы

Возведение терминала в авиагавани стало важным этапом в его модернизации. Новый терминал предназначен для обслуживания внутренних линий. Работы по возведению здания уже завершены; на данный момент акцент делается на отделочные работы и установку оборудования.

В дальнейшем терминал станет не только узлом для перемещения пассажиров, но и архитектурной визитной карточкой аэропорта. Комфортные зоны ожидания, современные системы управления пассажиропотоком и возможности для путешествий обеспечат высокие стандарты обслуживания.