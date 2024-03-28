Аэропорт Ставрополя получит аэровокзальный комплекс

Зоны прилета и вылета в аэропорту Ставрополя превратятся к современный и стильный аэровокзальный комплекс. Он будет двумя телетрапами для быстрой и удобной посадки и высадки. Кроме того, здесь появятся просторные залы регистрации и ожидания.

В этом году в аэропорту Ставрополя будет возведен современный и стильный аэровокзальный комплекс. Новое двухэтажное здание терминала обещает стать не просто местом отправления и прибытия, а настоящим центром комфорта и функциональности для пассажиров.

«Наконец-то Ставрополь получит терминал как в лучших аэропортах страны. С просторными залами регистрации и ожидания, с двумя телетрапами для быстрой и удобной посадки и высадки. А старое здание мы планируем переоборудовать под отдельный международный терминал»

– Владимир Владимиров

Современный дизайн и функциональность

По словам главы региона, новый аэровокзальный комплекс в Ставрополе будет радовать глаз не только своим внешним видом, но и внутренним оформлением. Стильный дизайн, продуманная эргономика и современное оборудование создадут уютную атмосферу для пассажиров. Кроме того, новый комплекс будет оснащен передовыми технологиями для обеспечения безопасности и комфорта путешественников.

Удобство для пассажиров

Также Владимиров отметил, что особое внимание уделено удобству пассажиров. В новом аэровокзальном комплексе будут созданы все условия для приятного ожидания вылета или встречи прибывших.

Благоустройство и инфраструктура

Помимо самого здания терминала, ведется активная работа по благоустройству территории. Организация подъездных путей, удобная парковка, зона для такси и общественного транспорта - все это делает новый аэровокзальный комплекс в Ставрополе максимально удобным и доступным для всех категорий пассажиров.