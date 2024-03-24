Тепло уйдет из домов Алматы

В акимате города сообщили о том, что в связи с установившимися теплыми температурами в Алматы будет проводиться поэтапное отключение отопления. Сначала будут отключены административные здания, заведения и объекты культуры, а затем – социальные объекты.

Акимат Алматы объявил о запланированном поэтапном отключении отопления в южном мегаполисе. Согласно установленным правилам, при среднесуточной температуре плюс 8 градусов Цельсия и выше, которая держится в течение пяти дней подряд, принимается решение о завершении отопительного сезона.

«Сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие; затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения)»

– пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, в релизе подчеркивается, что отключение тепла в городе связано с температурными условиями, которые стали более мягкими и позволяют жителям обходиться без дополнительного отопления. Это мера, направленная на оптимизацию использования ресурсов и экономию энергии в период, когда отопление уже не так необходимо.

Как это отразится на жителях Алматы?

Для многих жителей отключение тепла может стать сигналом к тому, чтобы начать подготовку к летнему периоду. Необходимо проверить состояние отопительных систем, провести профилактику и подготовиться к периоду, когда отопление больше не будет предоставляться централизованно.