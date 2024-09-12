Вестник Кавказа

Телеканалы оппозиции заплатят штрафы в Грузии

Машина телевидения
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Оппозиционным телекомпаниям придется заплатить штрафы: ранее они отказались размещать агитационный ролик правящей партии "Грузинская мечта".

Симпатизирующие оппозиции грузинские телеканалы обязаны выплатить штраф за то, что отказались пускать в эфир рекламные ролики правящей партии в преддверии выборов в парламент, такое решение принял горсуд в Тбилиси.

Взыскания наложены на "Мтавари архи", "Формулу" и "ТВ Пирвели". Каждой из них придется заплатить по 5 тыс лари, что составляет более $1,8 тыс.

Ситуацию прокомментировал глава Нацкомиссии по коммуникациям Каха Бекаури. Он напомнил, что телеканалы, отказываясь размещать ролик "Грузинской мечты", ссылались на то, что боятся таким образом нарушить закон: по их мнению, в видео содержался "язык ненависти".

Чиновник подчеркнул, что грузинские власти в квалификации языка ненависти опираются на определенный стандарт, который распространен в ЕС и который используется Страсбургским судом.

"По этому стандарту это не считается языком ненависти и не соответствует этому стандарту"

– Бекаури

Глава комиссии напомнил, что на предыдущих выборах те же самые оппозиционные СМИ публиковали предвыборную агитацию, которую Страсбургский суд счел бы недопустимыми.

Напомним, "Мтавари Архи" вообще не выпустило спорный ролик в эфир. Два других канала все же показали его, но затем снова убрали.

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