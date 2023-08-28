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Telegram в Узбекистане: сторис теперь можно публиковать без подписки

Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полностью бесплатная публикация историй стала доступна в Узбекистане. Ранее пользователям из этой страны для этой цели нужна была Premium-подписка.

Жители Узбекистана теперь могут полностью воспользоваться всеми опциями для историй, причем не доплачивая за них. Ранее для публикаций сторис требовалась платная подписка.

Об этом пишет ТАСС.

Те, кто купил Premium-подписку, с июля могли публиковать сторис. Все прочие юзеры имели право смотреть их и оставлять комментарии. Без покупки подписки публикация историй была невозможна.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров анонсировал постепенное внедрение бесплатной публикации сторис с 14 августа.

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