Telegram в Узбекистане: сторис теперь можно публиковать без подписки

Опубликовано: 22:07, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полностью бесплатная публикация историй стала доступна в Узбекистане. Ранее пользователям из этой страны для этой цели нужна была Premium-подписка.

Жители Узбекистана теперь могут полностью воспользоваться всеми опциями для историй, причем не доплачивая за них. Ранее для публикаций сторис требовалась платная подписка.

Об этом пишет ТАСС.

Те, кто купил Premium-подписку, с июля могли публиковать сторис. Все прочие юзеры имели право смотреть их и оставлять комментарии. Без покупки подписки публикация историй была невозможна.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров анонсировал постепенное внедрение бесплатной публикации сторис с 14 августа.