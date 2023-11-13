Телефонные террористы третий день подряд "минируют" Ставрополье

Сообщения от анонимов о взрывных устройствах в административных зданиях снова поступили правоохранителям в Ставропольском крае. Сегодня они "заминировали" учреждения в Кисловодске и Предгорном округе.

Сигналы о бомбах, установленных в различных госучреждениям, снова поступили на Ставрополье.

Кисловодск

Работа городского суда Кисловодска оказалась парализована из-за телефонных терристов. Глава города напомнил, что злоумышленники третий день подряд сообщают о якобы взрывных устройствах (ранее "минировали" отделы МВД), и сегодня под их ударом оказался суд.

Евгений Моисеев уточнил, что была проведена эвакуация, здание проверяют кинологи с собаками, передает "Интерфакс".

Предгорный округ

Эвакуацию пришлось провести и в мэрии Предгорного округа – она находится в станице Ессентукской.

По словам главы округа Николая Бондаренко, письмо с угрозами было получено по электронной почте.