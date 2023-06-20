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Телебашни в Нальчике и Черкесске станут красными в День памяти и скорби

Телебашни в Нальчике и Черкесске станут красными в День памяти и скорби
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
22 июня телебашни в двух городах КЧР поменяют подсветку на красную в связи с Днем памяти и скорби.

Пресс-служба администрации Черкесска проинформировал о том, что телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) 22 июня в День памяти и скорби будут подсвечиваться красным. Уточняется, что это будут башни, расположенные в Черкесске и Нальчике.

«22 июня — в День памяти и скорби — на телебашнях РТРС будет включена специальная художественная подсветка. Красным цветом, символизирующим пламя свечи и Вечного огня, окрасятся телебашни в … Нальчике и Черкесске. Также на медиафасадах башен отобразится текст «22 июня — День памяти и скорби»

– пресс-служба

День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня с 1996 года в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны.

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